أثار مخاوف الأهالي.. إيقاف أعمال إزالة برج بحي النوارية في مكة (صور)

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قالت الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة إنها قررت إيقاف أعمال إزالة برج في حي النوارية على طريق مكة -المدينة السريع، والذي كان يعترض مشروع إنشاء جسر النوارية، بسبب معايير السلامة.

ووثقت مجموعة من الصور أعمال الهدمن حيث ظهرت معدات على سطح البرج بشكل لا يتطابق مع معايير السلامة، الأمر الذي أثار مخاوف الأهالي بسقوط بعض المعدات على الطريق العام لقربها منه، فضلاً عن افتقاد عناصر أخرى للسلامة كالحواجز ولوحات التنبيه.

وجاء قرار إيقاف الهدم بسبب عدم تهيئة منطقة العمل، أو حماية مكان الإزالة لضمان سلامة المجاورين للموقع والمستخدمين له.