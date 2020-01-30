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تعرف على عدد المصابين بـ«فيروس كورونا» حتى الآن بمختلف دول العالم

تعرف على عدد المصابين بـ«فيروس كورونا» حتى الآن بمختلف دول العالم
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تواصل – وكالات:

نشرت وكالة “أسوشيتد برس” إحصائية بعدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم،  حتى مساء اليوم الخميس.

وما زال فيروس كورونا المستجد يحصد المزيد من الضحايا في أنحاء العالم وذلك بعد أن بدأ في الصين حيث أصيب 7800 شخص في الصين، بالإضافة إلى 8 حالات في هونغ كونغ و5 في ماكاو.

وجميع الوفيات الــ170 تقريبا كانت في مقاطعة هوبي وسط البلاد، حيث تم رصد النوع الجديد من فيروس كورونا لأول مرة في ديسمبر الماضي.

وهنا تفاصيل الإصابات المؤكدة بالفيروس في جميع دول العالم:
– تايلاند: 14 حالة
– اليابان: 11
– سنغافورة: 10
– تايوان: 8
– ماليزيا: 8
– أستراليا: 7
– كوريا الجنوبية:6
– فرنسا: 5
– فيتنام: 5
– الولايات المتحدة: 5
– ألمانيا: 4
– كندا: 3
– الإمارات العربية المتحدة: 4

وكل من الهند والفلبين وفنلندا ونيبال وكمبوديا وسريلانكا، سجلت حالة واحدة في كل دولة.

يذكر أن الصين، التي تبذل جهوداً شاقة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، أوصت مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج. وقالت الإدارة الوطنية للهجرة في بيان “نوصي المقيمين” في الصين القارية “بإرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها”، مذكرة بأن “خفض التنقلات عبر الحدود يساهم في السيطرة على الوباء”.

فيما أجلت عدة حكومات أجنبية رعاياها خلال الأيام الماضية، من المنطقة مع ارتفاع عدد الوفيات. حيث قررت أستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا وضع كل من أجلتهم في الحجر الصحي أسبوعين على الأقل حتى لو لم تظهر عليهم أعراض المرض، في حين تعتزم الولايات المتحدة واليابان فرض عزل طوعي لمدد أقصر.

ولم تظهر أعراض العدوى على اثنين من ثلاثة يابانيين عادوا إلى طوكيو وأثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس.

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