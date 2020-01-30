توضيح من «النيابة العامة» بشأن آلية التعامل مع بلاغات الجرائم

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة على أهمية قبول رجال الضبط الجنائي – كل بحسب اختصاصه- البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهةً أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولته وتُتخذ إجراءات الاستدلال بشأنها.

وأوضحت النيابة العامة، أنه يجب على رجال الضبط الجنائي ومرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، وفي حال عدم الاختصاص المكاني بالجريمة فيتم تسجيلها وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة.

وأشارت إلى أنه يجب عليهم أن يسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ النيابة العامة بذلك فوراً، ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وأن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومتعاونوه.