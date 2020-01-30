«ديوان المظالم» يعتزم إطلاق مجلة علمية في الفقه والقضاء.. ويوجه دعوة للباحثين

تواصل – واس:

يعتزم ديوان المظالم إطلاق مجلة علمية محكَّمة نصف سنوية، متخصصة في الفقه والقضاء والقانون الإداري، وتهدف إلى تشجيع البحث العلمي والإسهام في الإثراء المعرفي من خلال النتاج العلمي المتخصص، والاجتهادات القضائية المتميزة، عبر نشرها للأحكام القضائية المتميزة محلياً ودولياً، ساعية إلى مد جسور التواصل مع الباحثين والمتخصصين والمهتمين في المجال القانوني والقضائي.

ويتطلع من خلال (مجلة ديوان المظالم) إلى تحقيق الريادة في بحوث ودراسات الفقه القضاء والقانون الإداري، وبث الوعي بأهميتها ودورها في التنمية ودعم الانتماء الوطني، إلى جانب توثيق العلاقات مع الجهات القضائية الدولية بنشر البحوث المتخصصة، وربط النظم والقوانين بالشريعة الإسلامية.

ويدعو ديوان المظالم المختصين والباحثين إلى المساهمة في كافة أعداد المجلة. من خلال تقديم بحوثهم العلمية ومشاركاتهم ذات الاختصاص إلى هيئة تحرير المجلة ليتسنى نشرها وفقاً لقواعد النشر، على بريد المجلة mbog@bog.gov.sa.

يُذكر أن هذه المبادرة العلمية تأتي في إطار تحقيق الهدف الخامس من أهداف الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 المتمثل في تعزيز العلاقات التشاركية ورفع الوعي القضائي كمبادرة من مبادراته.

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2028631#2028631