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هل يجوز جمع الصلوات بسبب شدة البرد؟.. «الخثلان» يجيب (فيديو)

هل يجوز جمع الصلوات بسبب شدة البرد؟.. «الخثلان» يجيب (فيديو)
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تواصل – الرياض:

قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية: إنه لا يوجد دليل على جواز جمع الصلوات بسبب شدة البرد، مشددًا على أن النصوص الصريحة تدلّ على أداء الصلاة في وقتها؛ فلا يجوز تأخيرها عن وقتها من غير عذر؛ فهو معدود من الكبائر.

جاء ذلك خلال تعليق الخثلان، أمس، على حديث “ألَا صلوا في رحالكم” في برنامج “يستفتونك”، حيث ذكر أن مجرد البرد ليس سببًا للجمع بين الصلاتين ولا لترك صلاة الجماعة؛ مستشهدًا بأن المدينة النبوية كان يأتيها برد مثل الذي يأتينا الآن أو أشد، ولم يكن لدى الكثير من الصحابة سوى ثوب واحد، ومع ذلك لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع لأجل شدة البرد فقط، ولم يُنقل ذلك عن الصحابة والتابعين.

وأضاف أن شدة البرد يمكن التغلب عليها بالملابس الثقيلة والتدفئة ونحو ذلك؛ ولذلك نجد أن شدة البرد لا تُعيق الناس عن مزاولة أعمالهم الدنيوية؛ فلم نجد أن الأعمال والمدارس عُطلت لأجل البرد.

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