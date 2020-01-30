الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«أمانة الشرقية» توضح لـ«تواصل» ملابسات مقطع هجوم كلاب ضالة على عائلة بالدمام 

«أمانة الشرقية» توضح لـ«تواصل» ملابسات مقطع هجوم كلاب ضالة على عائلة بالدمام 
0

تواصل- فريق التحرير:

تفاعلت أمانة المنطقة الشرقية مع الخبر المنشور بـ «تواصل» بتاريخ 03/06/1441هـ والذي حمل عنوان («كلاب ضالة» تهجم على عائلة أثناء خروجها من منزلها بالدمام).

وأوضحت الأمانة في ردها على الخبر، أنه بناءً على المقطع المتداول بخصوص الكلاب الضالة، وانطلاقاً من حرصها على الوقوف على كافة الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالخدمات البلدية، فإنها قامت بمتابعة موقع الشكوى وعمل مسح لمحيط موقع المنزل بعد التعرف على موقعه لمعرفه أسباب تواجد الكلاب الضالة بالحي.

وأكد المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة لديها برنامج تعمل من خلاله لمعالجة هذه الظواهر بالطرق الفيزيائية، كما تم خلال الفترة الماضية مباشرة الكثير من المواقع التي يتواجد فيها الكلاب الضالة، وخاصة في مناطق الأحياء الجديدة الواقعة خارج الكثافة السكانية.

ودعت الأمانة عبر “تواصل” المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن المواقع التي تتواجد بها الكلاب الضالة من خلال مركز ٩٤٠، كما أكدت أنها مستمرة في جولاتها الرقابية وعلى تشديد الرقابة على جميع المواقع التي تتواجد بها الكلاب الضالة، وتحرص على التفاعل مع الشكاوى والمقترحات في وقتها.

 

 

 

 

 

 

مواد ذات صلة

توجيه من أمانة الشرقية بشأن لوحات «مواقف مخصصة للزبائن»

توجيه من أمانة الشرقية بشأن لوحات «مواقف مخصصة للزبائن»

«العمل» تبدأ اليوم توطين عدد من الإدارات والمهن القيادية بهذا القطاع الوظيفي

«العمل» تبدأ اليوم توطين عدد من الإدارات والمهن القيادية بهذا القطاع الوظيفي

هل ارتفعت رواتب المواطنين بالقطاع الخاص؟.. إحصائية حديثة توضح

هل ارتفعت رواتب المواطنين بالقطاع الخاص؟.. إحصائية حديثة توضح

بيان لـ«السفارة باليابان» عن أوضاع المواطنين بعد زلزال «آوموري».. و«الملحقية الثقافية» تحذر الطلاب

بيان لـ«السفارة باليابان» عن أوضاع المواطنين بعد زلزال «آوموري».. و«الملحقية الثقافية» تحذر الطلاب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة