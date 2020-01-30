«أمانة الشرقية» توضح لـ«تواصل» ملابسات مقطع هجوم كلاب ضالة على عائلة بالدمام 

تواصل- فريق التحرير:

تفاعلت أمانة المنطقة الشرقية مع الخبر المنشور بـ «تواصل» بتاريخ 03/06/1441هـ والذي حمل عنوان («كلاب ضالة» تهجم على عائلة أثناء خروجها من منزلها بالدمام).

وأوضحت الأمانة في ردها على الخبر، أنه بناءً على المقطع المتداول بخصوص الكلاب الضالة، وانطلاقاً من حرصها على الوقوف على كافة الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالخدمات البلدية، فإنها قامت بمتابعة موقع الشكوى وعمل مسح لمحيط موقع المنزل بعد التعرف على موقعه لمعرفه أسباب تواجد الكلاب الضالة بالحي.

وأكد المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة لديها برنامج تعمل من خلاله لمعالجة هذه الظواهر بالطرق الفيزيائية، كما تم خلال الفترة الماضية مباشرة الكثير من المواقع التي يتواجد فيها الكلاب الضالة، وخاصة في مناطق الأحياء الجديدة الواقعة خارج الكثافة السكانية.

ودعت الأمانة عبر “تواصل” المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن المواقع التي تتواجد بها الكلاب الضالة من خلال مركز ٩٤٠، كما أكدت أنها مستمرة في جولاتها الرقابية وعلى تشديد الرقابة على جميع المواقع التي تتواجد بها الكلاب الضالة، وتحرص على التفاعل مع الشكاوى والمقترحات في وقتها.