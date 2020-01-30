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فوائد صحية مدهشة للبطاطا الحلوة.. تعرّف عليها

فوائد صحية مدهشة للبطاطا الحلوة.. تعرّف عليها
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تواصل – وكالات:

تعد البطاطا الحلوة من أغنى الأطعمة النباتية بفيتامين “أ” وتتفوق في ذلك حتى على الجزر، لذلك يُنصح بتقديمها باستمرار للأطفال ليحبوها.

كما يُنصح مرضى السرطان الذي يتلقون علاجاً كيماوياً بتناولها، لأنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن.

 

إليك ما تحتويه البطاطا الحلوة وأهم فوائدها:

توفر كل 100 غرام من البطاطا الحلوة 3 غرامات من الألياف، و283 بالمائة من الاحتياجات اليومية للإنسان من فيتامين “أ”، و10 بالمائة من فيتامين “ب6″، و4 بالمائة من فيتامين “سي”.
أما المعادن، فتوفر كل 100 غرام من البطاطا الحلوة 9 بالمائة من الاحتياجات اليومية للإنسان من البوتاسيوم، و6 بالمائة من المغنيسيوم، و3 بالمائة من الكالسيوم والحديد.
وتمتاز البطاطا الحلوة بالكربوهيدرات الصديقة التي يتم امتصاصها ببطء، وبالتالي لا تسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم سريعاً.

كما يوفر اللون البرتقالي للبطاطا الحلوة صبغة الكاروتينات وفيتامين “إي” وكلاهما من مضادات الأكسدة التي تنقي الجسم من السموم وتساعد على صفاء البشرة.

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