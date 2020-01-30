خبير طقس يتوقع: انتهاء موجة البرد وبداية الدفء على مناطق المملكة في هذا الموعد

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توقع خبير الأرصاد حسن كراني، بدء رحيل الزائر القطبي عن أجواء القطاع الغربي بالمملكة، خلال الساعات القادمة، مشيرًا إلى بدء الدفء من غد الجمعة – بمشيئة الله-.

وقال كراني، عبر حسابه بتويتر: «انعموا بجمعة دافئة»، مضيفاً: أنه مع نهاية اليوم الخميس يبدأ الرحيل الملموس للزائر القطبي عن معظم أجواء القطاع الغربي.

وأضاف كراني أن ليلة الجمعة بنهارها سيسود فيها الدفء أجواء القطاع الغربي، مشيرًا إلى أن محور الدفء يتحول تدريجيًّا إلى العاصمة الرياض وبقية الوسطى والشرقية وجنوب أجواء القطاع الشمالي، مع صباح ووسط يوم غد الجمعة.