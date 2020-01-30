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متخصص يوضح حقيقة الجسم المحترق في سماء الباحة

متخصص يوضح حقيقة الجسم المحترق في سماء الباحة
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 تواصل- فريق التحرير:

نفى المتخصص في علم الفلك بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، أن يكون الجسم المحترق الذي شوهد في سماء الباحة نيزكا.

وقال «هندي» في تغريدة له على حسابه الشخص في “تويتر”: “إن الجسم المحترق الذي شُوهد يسقط، عصر أمس الأربعاء، فوق منطقة الباحة، فالتحليل الأوليّ حسب مقطع الفيديو، ليس بنيزك محترق أو كرة نارية، وليس أحد مخلفات الأقمار الاصطناعية”.

وأوضح، أن السقوط البطيء للجسم المحترق ينفي أن يكون جسمًا فضائيًّا سواء كان طبيعيًّا أو صناعيًّا، مشيراً إلى أننا سنشاهد خلال الأيام القادمة وخاصة بعد غروب الشمس أو قبل شروقها بقليل العديد من النقاط المضيئة التي تسير بخط مستقيم، وهي متراصة وكأنها قطار من النجوم.

وأضاف هندي أن هذه الأجسام المضيئة هي لأقمار خدمة الإنترنت، مشيرًا إلى أن شركة (Space-X) نجحت في نشر 60 قمرًا آخر من منظومة (Starlink) التي تهدف لنشر خدمة الإنترنت الفضائي، وبذلك يصل عدد الأقمار التي تم نشرها بالفضاء الخارجي 240 قمرًا.

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