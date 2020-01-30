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بدءاً من الأحد المقبل.. تغيير في مهام المراقبين بـ«أمانة جدة» ومميزات جديدة

بدءاً من الأحد المقبل.. تغيير في مهام المراقبين بـ«أمانة جدة» ومميزات جديدة
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تواصل – فريق التحرير:

يدخل قرار خصخصة العمليات التشغيلية للرقابة البلدية نطاق مدينة جدة، حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد المقبل، على خلفية تعاون أمانة محافظة جدة مع شركة “علم” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وكشفت مصادر لـ”العربية.نت”، أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من مميزات الموظفين بعد انتقالهم من الأمانة إلى الشركة، حيث ستتحول صلاحيات المراقب من تسجيل مخالفات إلى رصد ملاحظات فقط، من خلال توثيق ملاحظته بالصور، ويرفع بها عبر تطبيق إلكتروني إلى لجنة متخصصة في تحليل الملاحظات، والتي بدورها تقرر مدى فرض المخالفة من عدمه.

وأفادت المصادر بأن عمل المراقب لن يكون مكتبياً بعد الآن، إذ إنه يلتزم بقائمة محلات يتم إنزالها له عبر التطبيق الإلكتروني من قبل الشركة، ليزورها وفق الخطة المعدة لذلك، ويسجل ملاحظاته بالطريقة نفسها، مبينة أن الرقابة المفروضة من الشركة تمنع المراقبين من تكرار الزيارات لمكان واحد، وذلك للحد من نشوء أية علاقات شخصية بين المراقبين وملاك المحلات وبالتالي التأثير على جودة العمل.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد فرض أية غرامة، يعطى المالك مهلة للاعتراض عليها، فإن لم يعترض يتم إنزالها رسمياً عليه، وأضافت: “يمكن للمالك أيضاً تصعيد الشكوى في حال عدم رضاه عن الغرامة المفروضة عليه، ليتم البت في أمره من قبل جهات أعلى”.

وفي المقابل، فإن المراقبين سيحصلون على رواتب أعلى من السابق، وتأمين طبي، إلى جانب سيارة خاصة لكل مراقب تكون في عهدته طيلة فترة عمله.

 

 

 

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