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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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لجنة التنمية الاجتماعية بـ«نمار الرياض» تنظم برنامج «تمهير» لتأهيل الفتيات لسوق العمل

لجنة التنمية الاجتماعية بـ«نمار الرياض» تنظم برنامج «تمهير» لتأهيل الفتيات لسوق العمل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي نمار بالرياض، عن انطلاق برنامج” تمهير” الذي يهدف لتهيئة الفتيات لسوق العمل وإكسابهن مهارات لافتتاح مشاريعهن في مسارات متعددة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

وتتضمن محاور البرنامج إعداد وتطوير مهارات الفتيات وتأهيلهن لسوق العمل وتمكينهن من افتتاح مشاريعهن، ومحاربة البطالة من خلال توعية وتدريب الفتيات على أهمية العمل الحر.

يبدأ البرنامج فعالياته يوم الأحد الموافق 15 جمادى الآخرة 1441هـ –  9 فبراير 2020 ولمدة شهر من الساعة الرابعة مساءً إلى الثامنة مساءً بمقر نادي الحي، مع توفير خدمة النقل المجاني، على أن تكون الأولوية لخريجات الجامعات مع منح شهادات معتمدة.

للتسجيل: (هنا)

 

 

 

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