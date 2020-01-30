إصابة طالبتين جراء حريق اندلع في «كافتيريا» بجامعة نجران

تواصل – نجران:

تعرضت طالبتان للاختناق جراء اندلاع حريق في كافتيريا كلية المجتمع للبنات بجامعة نجران، أمس الأربعاء، بينما باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر الحادثة في زمن وجيز وسيطرت عليه، ومنعت امتداده إلى باقي مرافق الكلية.

وتعود التفاصيل إلى تلقي عمليات الهلال الأحمر بلاغاً من عميدة كلية المجتمع بجامعة نجران عن وجود حالتي اختناق لطالبتين عند الساعة الـ10:45صباحا، وتم توجيه فرقة عناية متقدمة وفرقة عادية من مركز إسعاف العريسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة سعود آل دويس، أنه تمت مباشرة الحالة عند الساعة الـ10:49، وتم التعامل معها بشكل قياسي، ووصفت الحالتان بالبسيطتين، حيث كان وضع الحالة الأولى مطمئنا ورفضت النقل، والأخرى نقلت عن طريق فرقة العناية المتقدمة إلى مستشفى الملك خالد بنجران.