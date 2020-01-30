«صحة المدينة» تنفي وجود حالات وفاة بسبب «حمى الضنك»

تواصل – المدينة المنورة:

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة بيانا، أكدت فيه أنها لم تُسجل أي حالة وفاة بسبب مرض حمى الضنك خلال السنوات الماضية في المنطقة.

جاء ذلك تعليقا على انتشار مقطع فيديو لفرقة مكافحة نواقل المرض تشير إلى انتشار الإصابات في بعض الأحياء.

وأوضحت الصحة، أن حمى الضنك تعتبر من الأمراض الفيروسية النزفية، حيث تنتقل للإنسان من لدغ بعوض “الايدس اجيبتاي” الحامل للفيروس، ويتكاثر البعوض في أي تجمع مائي راكد في البيوت من أحواض زرع أو خزانات مكشوفة أو تجمع مياه في المباني وخصوصاً التي تحت الإنشاء.

يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة المرض، وتضم اللجنة وزارة الصحة والأمانة والزراعة والمياه وعضوا من وزارة المالية، حيث شكلت هذه اللجنة بتوصية من مجلس الوزراء عند انتشار هذا المرض في عدة مدن بالمملكة.