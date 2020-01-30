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الدفاع المدني يحذر أهالي جازان: ابتعدوا عن التوصيلات الكهربائية ولا تخاطروا بقطع مياه السيول

الدفاع المدني يحذر أهالي جازان: ابتعدوا عن التوصيلات الكهربائية ولا تخاطروا بقطع مياه السيول
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تواصل – واس:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات ونشاط بالرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة.

وأكد العقيد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ، من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء على ما يرد من مستجدات وتغيُّرات في الحالة الجوية.

 

 

 

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