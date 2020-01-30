أمن طرق بيشة يطيح بمقيم مطلوب في قضية سرقة وبرفقته خادمة هاربة

تواصل – فريق التحرير:

أطاح رجال القوة الخاصة لأمن الطرق في بيشة، مساء أمس (الأربعاء) بمقيم من الجنسية الآسيوية مطلوب في قضية سرقة وبرفقته عاملة منزلية هاربة من كفيلها.

وقالت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”: إن دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق في مركز الصايرة في بيشة، وأثناء القيام بمهامهم التفتيشية على طريق بيشة- الرين، اشتبهت في مقيم يقود شاحنة صغيرة (قلاب دينا) برفقته امرأة، وبالتأكد من وضعهما الأمني والاستفسار عنهما اتضح أن المقيم مطلوب في قضية سرقة مبلغ 24 ألف ريال من كفيله، والعاملة المنزلية هاربة من منزل كفيلها قبل 3 سنوات، وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية ومصوغات من الذهب والفضة، وتم تسليمهما والمضبوطات للجهات المختصة.