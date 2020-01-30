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حقيقة تسجيل إصابة بفيروس «كورونا الجديد» في عسير.. توضيح من «المركز الوطني للوقاية»

حقيقة تسجيل إصابة بفيروس «كورونا الجديد» في عسير.. توضيح من «المركز الوطني للوقاية»
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تواصل – عسير:

أوضحت مديرة إدارة الصحة العالمية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض حليمة السريحي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن ظهور حالة مصابة بفيروس “كورونا” الجديد بمنطقة عسير، مؤكدة أن الفحص الذي أجري لتلك الحالة أثبت عدم علاقتها بالفيروس الجديد.

جاء ذلك خلال مداخلة للسريحي مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إذ ذكرت أن الحالة المتواجدة بعسير ثبت أنها لفيروس كورونا المعروف بـ”متلازمة الشرق الأوسط” الذي اكتشف عام 2012 وليس له علاقة بفيروس كورونا الجديد.

وأكدت أنه لا توجد أي حالات بالمملكة للفيروس الجديد، ولم تظهر أي عينات إيجابية حتى الآن، لافتةً إلى أنه يجرى فحص كل المسافرين على الرحلات المباشرة وغير المباشرة القادمة من الصين، كما تطبق جميع الإجراءات الوقائية.

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