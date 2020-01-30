بالخطوات.. طريقة الدخول على بريدك الإلكتروني دون الرقم السري

تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي بعدم إعطاء الرقم السري للبريد الإلكتروني في “جي ميل” لأي شخص وذلك لحماية خصوية البيانات ومنع الغير من الاطلاع على الرسائل المهمة.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا عندك بريد في Gmail وتحتاج أحد يدخله لأي سبب؛ فلا تعطيه الرقم السري أبداً”.

وأضاف “بإمكانك أن تتيح للغير في حالة الضرورة، صلاحية الدخول على بريدك بشكل رسمي عبر صلاحيات تحددها أنت له، وتقدر تلغيها في أي وقت بشكل سهل من خلال عدة خطوات”.

ونشر عبدالعزيز الحمادي مقطع فيديو عبر حسابه أوضح من خلاله طريقة السماح للغير بالدخول على البريد عبر صلاحيات محددة دون إعطائهم الرقم السري.