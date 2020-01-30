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«الصحة المصرية» تكشف حقيقة رصد حالات مصابة بـ«كورونا الجديد»

«الصحة المصرية» تكشف حقيقة رصد حالات مصابة بـ«كورونا الجديد»
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تواصل – واس:

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد في مصر.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، في تصريح أمس الأربعاء: “إن الوزارة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية كافة لمنع دخول الفيروس إلى مصر.

وأكد تأهب جميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية) ومناظرة جميع الوافدين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري في حال رصد أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض بالإضافة إلى مناظرة مسافري “الترانزيت” بالمطارات وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة ضمن الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة، كما تُتابع درجات حرارة كل العاملين بالمطار المتعاملين مع المسافرين، والكشف عليهم بشكل دوري.

وأشار مجاهد إلى تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات مع كتابة البيانات كاملة وتُسجل على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول.

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