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الأولى في العالم.. «نيوم» تنشئ محطة لتحلية المياه بتقنية «القبة الشمسية»

الأولى في العالم.. «نيوم» تنشئ محطة لتحلية المياه بتقنية «القبة الشمسية»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “نيوم” اليوم الأربعاء، عن توقيع، اتفاقية مع شركة “سولار ووتر”، لإنشاء أول محطة في العالم لتحلية المياه بتقنية “القبة الشمسية” في شمال غرب المملكة، لإنتاج مياه نظيفة عذبة منخفضة التكلفة وبطريقة صديقة للبيئة، ومن المقرر أن يبدأ العمل في إنشاء أول “قبة شمسية” في شهر فبراير القادم، ومن المتوقع الانتهاء بحلول نهاية عام 2020، كما تهدف إلى الحدّ بشكل كبير من التأثير البيئي لعملية تحلية المياه من خلال إنتاج كميات أقل من المحلول الملحي.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي إن هذا المشروع يدعم أهداف الاستدامة التي وضعتها الوزارة، كما هو موضح في الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ويتماشى تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة المحددة من قبل الأمم المتحدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم” نظمي النصر إن “نيوم” في وضع مثالي لإنتاج مياه عذبة منخفضة التكلفة، مشيراً إلى أن هذه التقنية دليل على التزام طويل الأمد بدعم الابتكار، والدفاع عن البيئة والحفاظ على نقائها لتوفير عيش رغيد وحياة استثنائية.

وتعمل هذه التقنية على ضخ مياه البحر لتتدفق إلى “قبة شمسية” هيدرولوجية مصنوعة من الزجاج والحديد الصلب، قبل أن يتم تسخينها وتبخيرها ومن ثم ترسبها في النهاية كمياه عذبة.

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