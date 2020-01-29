«الزعاق» يزف بشرى للمواطنين بشأن طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

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قالت دكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن العرب قسموا البرد الشديد إلى ستة أقسام

أشدها برد آخر المربعانية والشبط (نحن الآن في أشدها).

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “نهاية هذا الأسبوع تعود الأجواء إلى طبيعتها ومعدل الدفء يبدأ بالتزايد المتدرج.

وأضاف آن آخر أقسام البرد هو برد العجوز، وهو نادر الحدوث، ويأتي كل عشرة سنوات تقريبا، كما أوضع أن البرد يأتينا مستورد من الخارج أي من إقليم سيبيريا من الشمال.

يذكر أن هيئة الأرصاد توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة غدًا الخميس، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولم تستبعد الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على منطقة الجوف وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.