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واشنطن تجلي 201 جندي من الصين بسبب فيروس كورونا
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن طائرة تحمل 201 أمريكي من بينهم موظفون في وزارة الخارجية الأميركية قد وصلت من مدينة ووهان الصينية إلى جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع “البنتاغون” آليسا فرآ، أن الأميركيين القادمين من ووهان سيقيمون في قاعدة “مارتش” الجوية في جنوب ولاية كاليفورنيا لنحو ثلاثين يومًا، حيث سيشرف عليهم أطباء وأخصائيون “عن بعد” من دون أي اتصال بهم عن قرب.

وأضافت أن الوزارة ستوفر السكن لهؤلاء الأمريكيين في الفترة الأولى وفقًا لشروط صحية، وذلك قبل أن يخضعوا لفحوصات طبية في مستشفى مدني بالتنسيق مع الوكالات الفيدرالية التي تشرف على عمليات الإغاثة.

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