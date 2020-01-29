هاتفان جديدان من «سامسونغ».. كاميرا بمواصفات قياسية

تواصل – وكالات:

يعتزم عملاق الهواتف الكوري “سامسونغ” لتضمين كاميرا تليفوتوغرافي بمجموعة من العدسات البصرية المقربة بحجم 64MP، وذلك في أحدث إصداراته الشهر المقبل.

وستكون هذه الميزة مخصصة من أجل إتاحة القدرة على تسجيل مقاطع الفيديو بدقة عالية الجودة تصل إلى 8K في الطرازين الجديدين غالاكسي اس 20 وغالاكسي إس 20 بلس الجديدين.

ووفقًا للتسريبات، فإن غلاكسي اس 20 وجلاكسي اس 20 بلس سيكون لديهما مستشعر أعلى دقة للكاميرا تليفوتوغرافي بحجم 64MP مقابل مستشعر 48MP على موديل سامسونغ اس 20 الترا، الذي سيتم إطلاقه في شهر أبريل المقبل ذو شاشة بدون حواف مع فتحة للكاميرا الأمامية، بحسب ما نشر موقع “ساموبيل”.

ولأن مقاطع الفيديو التي تشاهدها بجودة تصوير 8K تمتلك دقة تعادل 33.2 ميغابكسل، لذلك لن تتمكن سوى الكاميرا الخلفية الأساسية لطراز الألترا من تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K، علاوة على ذلك، بما أن غلاكسي اس 20 وغلاكسي اس 20 بلس، لن يتميزا بميزة التكبير بتقنية periscope التي سنجدها متوفرة في سامسونغ اس 20 الترا، فإن الهاتفين سيلتقطان على ما يبدو صورًا بدقة 64 ميغابكسل ثم يقوم المستخدم بقص كل صورة اعتمادًا على مستوى التكبير الذي تم اختياره.

وبحسب خبراء التقنية فإن هاتف غالاكسي S20 Ultra هو النموذج الأفضل إذا كنت تريد أفضل تجربة من خلال استخدام الكاميرا.