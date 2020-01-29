تحذيرات من العلاجات التقليدية لـ«الصلع‎».. تسبب الحروق

تواصل – وكالات:

يحذر خبراء الصحة من خطورة بعض العلاجات التقليدية لعلاج الصلع ومشاكل تساقط الشعر، حيث تسبب مضاعفات خطيرة تشبه أعراض الحروق.

وحث الخبراء المصابين بالصلع، بالامتناع عن فرك زيت الفلفل الحار أو مسحوق الفلفل الحار على رؤوسهم، على الرغم من أن الأشخاص عبر الإنترنت يزعمون أنه سيساعد على استعادة الشعر، وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

وحذر الخبراء من أن هذا العلاج قد يسبب الحروق وردود الفعل الجلدية وحتى تساقط الشعر.

وقال الطبيب الرائد لزراعة الشعر، الدكتور بسام فارجو، من معهد فارجو للشعر في بريطانيا: “من غير المرجح أن يرى أي شخص يقوم بتجربة الفلفل بالحصول على أي نتائج، لكنه سيواجه خطر الشعور بتهيج الجلد والتهابات في فروة الرأس وما يترتب عليه من تساقط الشعر”.

ويأتي الاتجاه الجديد الغريب بعد ظهور مقاطع فيديو لا حصر لها على موقع ”يوتيوب“ لتشجيع الناس على تجربة الفلفل الحار.

وأشارت قناة تدعى HairGuard إلى أن الفلفل الحار مفيد لنمو الشعر ويساعد على تحفيز بصيلات الشعر.

كما أنه يوفر عددًا من الوصفات لتحفيز نمو الشعر، بما في ذلك مزيج الفلفل الحار وصفار البيض وعصير الليمون.

وتقول القناة: “على الرغم من أن العديد من الناس قد أوصوا بالفلفل لعلاج مجموعة من المشاكل الصحية الأخرى لسنوات، إلا أنه في الآونة الأخيرة فقط كان الناس يختبرونه كوسيلة لنمو الشعر”.