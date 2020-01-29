الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تحذيرات من العلاجات التقليدية لـ«الصلع‎».. تسبب الحروق

تحذيرات من العلاجات التقليدية لـ«الصلع‎».. تسبب الحروق
0

تواصل – وكالات:

يحذر خبراء الصحة من خطورة بعض العلاجات التقليدية لعلاج الصلع ومشاكل تساقط الشعر، حيث تسبب مضاعفات خطيرة تشبه أعراض الحروق.

وحث الخبراء المصابين بالصلع، بالامتناع عن فرك زيت الفلفل الحار أو مسحوق الفلفل الحار على رؤوسهم، على الرغم من أن الأشخاص عبر الإنترنت يزعمون أنه سيساعد على استعادة الشعر، وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

وحذر الخبراء من أن هذا العلاج قد يسبب الحروق وردود الفعل الجلدية وحتى تساقط الشعر.

وقال الطبيب الرائد لزراعة الشعر، الدكتور بسام فارجو، من معهد فارجو للشعر في بريطانيا: “من غير المرجح أن يرى أي شخص يقوم بتجربة الفلفل بالحصول على أي نتائج، لكنه سيواجه خطر الشعور بتهيج الجلد والتهابات في فروة الرأس وما يترتب عليه من تساقط الشعر”.

ويأتي الاتجاه الجديد الغريب بعد ظهور مقاطع فيديو لا حصر لها على موقع ”يوتيوب“ لتشجيع الناس على تجربة الفلفل الحار.

وأشارت قناة تدعى HairGuard إلى أن الفلفل الحار مفيد لنمو الشعر ويساعد على تحفيز بصيلات الشعر.

كما أنه يوفر عددًا من الوصفات لتحفيز نمو الشعر، بما في ذلك مزيج الفلفل الحار وصفار البيض وعصير الليمون.

وتقول القناة: “على الرغم من أن العديد من الناس قد أوصوا بالفلفل لعلاج مجموعة من المشاكل الصحية الأخرى لسنوات، إلا أنه في الآونة الأخيرة فقط كان الناس يختبرونه كوسيلة لنمو الشعر”.

مواد ذات صلة

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

هل تعاني من تساقط الشعر ؟.. الحل في هذه الأطعمة

هل تعاني من تساقط الشعر ؟.. الحل في هذه الأطعمة

«توليد الشعر» علاج جديد ونهائي للصلع.. يصلح لجميع الحالات

«توليد الشعر» علاج جديد ونهائي للصلع.. يصلح لجميع الحالات

«الهلال الأحمر» يوضح خطوات إسعاف الشخص المصاب بالحروق (فيديو)

«الهلال الأحمر» يوضح خطوات إسعاف الشخص المصاب بالحروق (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة