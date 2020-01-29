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الرياض.. تدريب 100 مراقب لضبط مخالفات التدخين في الأماكن العامة

الرياض.. تدريب 100 مراقب لضبط مخالفات التدخين في الأماكن العامة
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تواصل – فريق التحرير:

نظمت صحة الرياض ورشة عمل “البرنامج التدريبي لمراقبي الضبط”، بهدف إعداد مراقبين مؤهلين لضبط مخالفات التدخين في الأماكن العامة، حيث تم تدريب أكثر من 100 مراقب.

وقال مساعد مدير صحة الرياض للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص، إن عقوبات الأفراد في حال التدخين في الأماكن العامة والمنشآت الحكومية والخاصة 200 ريال، حيث سجلت الجولات التفتيشية عددا من المخالفات وأوقعت العقوبات.

وأوضح مدير برنامج مكافحة التدخين، الدكتور مصطفى الشهري، إن المخالفات تتضمن عرض منتجات التبغ خلف البائع، وبيع السجائر في عبوة أقل من 20 سيجارة، وبيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18 سنة، والتصنيع وإعادة التصنيع، وزراعة التبغ، وعرض مشهد تلفزيوني يعرض نوعا من أنواع التبغ، مشيراً إلى أن الغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 20000 ريال.

يشار إلى أنه تم تنفيذ الورشة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وتستهدف العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية خارج الرياض، والتجمعين الصحيين الأول والثاني.

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