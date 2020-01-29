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«النيابة» توضح صلاحيات رجل الضبط الجنائي وحالات التلبس بالجريمة

«النيابة» توضح صلاحيات رجل الضبط الجنائي وحالات التلبس بالجريمة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النیابة العامة أن المتھم يكون متلبساً بالجريمة حال ارتكابھا، أو عقب ارتكابھا بوقت قريب، وذلك وفقاً للمادة 30 من نظام الإجراءات الجزائیة.

وأضافت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه في حال قیام التلبس بالجريمة يحق لرجل الضبط الجنائي القبض على المتھم الحاضر الذي توجد دلائل كافیة على اتھامه وتفتیشه، فإن لم يكن المتھم حاضراً، فیجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بالقبض علیه وإحضاره.

وأضافت أن الجريمة تعد متلبسا بھا، إذا تبع المجني علیه شخص، أو تبعته العامة مع الصیاح إثر وقوعھا، أو إذا وجد مرتكبھا بعد وقوعھا بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشیاء أخرى يُستدل منھا على أنه فاعل أو شريك فیھا، أو إذا وجدت به في ھذا الوقت آثار أو علامات تفید ذلك.

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