بمؤشرات نوعية.. التعليم النسائي بـ «مكنون» يطلق خطته للعام الجديد

يعتزم مكتب التعليم النسائي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض (مكنون)، تنفيذ لقاءاته المهنية بالأقسام النسائية في مراكز الإشراف مطلع الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى، وذلك في إطار شرح خطته التعليمية للعام 2020 ومؤشراتها.

أوضحت ذلك مساعدة مدير إدارة الشؤون التعليمية لشؤون التعليم النسائي أ.منيرة بنت فهد الجوير، وذكرت أن اللقاءات ستنفذ على مدى يومين متتاليين، يشمل اللقاء الأول جميع الكوادر النسائية في المراكز لشرح الخطة ومؤشراتها، وعرض الضوابط العامة والتعليمات للبرامج والمشاريع التعليمية، ثم تلتقي في اليوم التالي أقسام التعليم النسائي ووحداته بالفئات كلٌ على حدة بحسب المجالات الإشرافية، للوقوف على آليات المتابعة والقياس، والإجابة على استفسارات المراكز، وتذليل الصعوبات أمامها.

وأشادت الجوير بالجهود المتواصلة التي تبذلها الجمعية -بتوفيق الله- ثم بالخطط الحكيمة والمتابعة الدقيقة والعناية الفائقة من مسؤولي الجمعية في سبيل التطوير والتجديد، وتحقيق المؤشرات النوعية التي تشمل الكم ضخامةً واستمراراً، والكيف جودةً وتحسينًا، على ضوء رؤية هذه البلاد المباركة، مهيبة بجميع الكوادر النسائية في الميدان باستنهاض الهمم واستشعار المسؤولية والأمانة، وبذل الوسع في سبيل خدمة تعليم كتاب الله الكريم.