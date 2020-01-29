الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توصية من «الشورى» بشأن أسعار السكن وأصحاب الدخول المتوسطة

توصية من «الشورى» بشأن أسعار السكن وأصحاب الدخول المتوسطة
0

تواصل – فريق التحرير:

دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار بتضييق الفجوة بين العرض والطلب في السوق بما يحقق التوازن وأفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل المواطن، والتنسيق مع وزارة الإسكان لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم (الأربعاء)، وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة، وفقاً لـ”عكاظ”.

وحث المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل (اتحاد الملاك، وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية)، لتكون ضمن اختصاصات الهيئة ومنح أولوية لإنجاز التسجيل العيني.

وكان المجلس اطلع في مستهل الجلسة على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن الملحوظات تجاه تقرير وزارة الحرس الوطني وصوت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير

كما طالب المجلس بدراسة استقلالية مجلس شؤون الأسرة عن وزارة العمل، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بتعريف المجتمع بالبرامج والمبادرات المقدمة لكبار السن.

مواد ذات صلة

بالخطوات.. كيفية الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة «أبشر»

بالخطوات.. كيفية الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة «أبشر»

«الصحة»: لم نُسجل أي حالات إصابة بـ«كورونا الجديد» في الحجر الصحي

«الصحة»: لم نُسجل أي حالات إصابة بـ«كورونا الجديد» في الحجر الصحي

بعد استغاثة والدتها.. «الشؤون الاجتماعية» في عسير تتدخل لإنقاذ حياة طفلة تعاني من مرض خطير

بعد استغاثة والدتها.. «الشؤون الاجتماعية» في عسير تتدخل لإنقاذ حياة طفلة تعاني من مرض خطير

بعد اكتشاف 7 حالات مصابة بـ«كورونا».. تنبيه مهم من سفارة المملكة في ماليزيا للمواطنين

بعد اكتشاف 7 حالات مصابة بـ«كورونا».. تنبيه مهم من سفارة المملكة في ماليزيا للمواطنين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>