توصية من «الشورى» بشأن أسعار السكن وأصحاب الدخول المتوسطة

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دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار بتضييق الفجوة بين العرض والطلب في السوق بما يحقق التوازن وأفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل المواطن، والتنسيق مع وزارة الإسكان لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم (الأربعاء)، وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة، وفقاً لـ”عكاظ”.

وحث المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل (اتحاد الملاك، وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية)، لتكون ضمن اختصاصات الهيئة ومنح أولوية لإنجاز التسجيل العيني.

وكان المجلس اطلع في مستهل الجلسة على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن الملحوظات تجاه تقرير وزارة الحرس الوطني وصوت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير

كما طالب المجلس بدراسة استقلالية مجلس شؤون الأسرة عن وزارة العمل، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بتعريف المجتمع بالبرامج والمبادرات المقدمة لكبار السن.