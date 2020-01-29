قرار مهم من «تعليم الرياض» بشأن الإجازات المرضية الصادرة من المستشفیات الحكومية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعلیم بمنطقة الرياض أنه تم استثناء الإجازات المرضیة الصادرة من المستشفیات الحكومية العسكرية والجامعیة من شرط الاعتماد من منصة “صحة”، وذلك إلى حین إشعار آخر.

وقالت إدارة الموارد البشرية بإدارة التعلیم بمنطقة الرياض، في تعمیم صدر أمس الأول الإثنین، إنه نظراً لكثرة رفض الإجازات المرضیة التي لم توثق في منصة “صحة” من المستشفیات الحكومیة العسكرية والمستشفیات الجامعیة، وما يترتب على ذلك من فترات انقطاع طويلة للموظفة قد تصل إلى طي القید، فإنھا رفعت استفساراً لوزارة الخدمة المدنیة حول ھذا الخصوص.

وأضافت، أنه لحین وصول رد من الوزارة فإن على إدارات التعلیم المختلفة قبول الإجازات المرضیة المقدمة من الموظفات الصادرة من المستشفیات الحكومیة العسكرية والجامعیة، فقط لحین إشعار آخر.