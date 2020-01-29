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بالخطوات.. كيفية حصول حاملي الشهادات المهنية على تعويض من «هدف»

بالخطوات.. كيفية حصول حاملي الشهادات المهنية على تعويض من «هدف»
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية البشرية «هدف»، اليوم الأربعاء، عن تعويض العاملين والباحثين عن عمل ماديًّا عند حصولهم على شهادات مهنية معتمدة تطلّبها سوق العمل، حرصًا على زيادة الإنتاجية وزيادة فرص التوظيف والتطور المهني.

وأوضح «هدف» -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- طريقة التسجيل للحصول على تعويض مادي عن الشهادات المعتمدة التي يحصل عليها المواطنون، وجاءت كالتالي:

-إنشاء حساب في بوابة العمل الوطنية «طاقات» التابعة لـ«هدف»

-توقيع إقرار إلكتروني للتحقق من صحة الشهادة من خلال «هدف» أو من يفوضه، وإقرار بعدم قيام جهة العمل التابعة للمستفيد بدفع التكاليف.

-رفع الطلب من خلال الموقع وإرفاق صورة الشهادة التي حصل عليها المستفيد.

-تحويل تكاليف الحصول على الشهادة مباشرة إلى حساب الفرد عبر رقم الآيبان البنكي.

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