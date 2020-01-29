استشاري يحذر من بعض «الحلاّقين».. يبيعون مستحضرات جنسية مجهولة لكبار السن

تواصل – فريق التحرير:

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من بعض الممارسات التي يقوم بها بعض الحلاقين وتشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، لا سيما كبار السن.

وقال النمر في تغريدة نشرها بحسابه على موقع تويتر: “انتبهوا من بعض الحلاقين، يبيعون لكبار السن مستحضرات منشطة جنسياً مجهولة التركيب من بلده وبأسعار زهيدة ويزعم أنها آمنة”.