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بالصور.. خادم الحرمين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بمناسبة انتهاء فترة عمله

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بمناسبة انتهاء فترة عمله
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تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.

وقدّر خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – لمعاليه الجهود التي بذلها خلال فترة عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمنيًا له المزيد من التوفيق والسداد.

من جهته، عبر الزياني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه – حفظه الله – بكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي، وعلى ما وجده طيلة فترة عمله من تعاون وتقدير.

حضر الاستقبال، معالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.

 

 

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