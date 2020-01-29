أمريكا تكشف حصيلة جديدة لإصابات جنودها في الضربة الإيرانية

تواصل – وكالات:
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، الثلاثاء، عن تشخيص جديد لإصابة 50 عسكرياً بإصابات دماغية عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة عسكرية في العراق هذا الشهر.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في البداية إن الهجوم الذي شنته إيران في الثامن من يناير، لم يتسبب في قتل أو إصابة أي عسكري أمريكي.
وقال اللفتاننت كولونيل توماس كامبل المتحدث باسم البنتاجون في بيان بخصوص الإصابات الناجمة عن الهجوم على قاعدة عين الأسد بغرب العراق: “حتى اليوم، تم تشخيص إصابة 50 عسكرياً أمريكياً بإصابات دماغية”، حسبما نقلت “رويترز”.
وأوضح كامبل أن 31 من بين العسكريين الخمسين، تلقوا العلاج في العراق، وعادوا للخدمة، بينهم 15 جرى تشخيصهم في الآونة الأخيرة.