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خاصية جديدة بـ«انستقرام» لتمييز الصور المفبركة

خاصية جديدة بـ«انستقرام» لتمييز الصور المفبركة
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تواصل – وكالات:

كشف تطبيق “انستقرام” عن إطلاقه قريبا ميزة جديدة تعمل على إظهار تنبيه للمستخدمين في حال أن الصورة كانت معدّلة، مما يسهم في معرفة الصور غير الحقيقية والأخبار المفبركة.
وتسعى مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم محاربة الإشاعات والأخبار الزائفة عبر إتاحة خيار الإبلاغات من قِبل المستخدمين، ولكن إدارة إنستجرام تحاول كشف إمكانية التلاعب بالصورة أساسا، وفقا لصحيفة “الإندبندنت البريطانية”.
ويتوقع أن يكون لهذه الميزة أثر سلبي أيضاً على رواد الموقع، والسبب أنه في حال النظر إلى أي حساب شخصية مؤثرة ستجد أن هناك بعض الصور المعدلة لهم شخصياً، فيعتمد الكثير من المستخدمين على استخدام خواص التعديل لإبراز شكل الجسم أو زيادة كثافة الشعر أو تعديل لونه ليظهروا بمظهر أجمل من الحقيقية.
ومن المتوقع أن تتاح الميزة الجديدة على التطبيق الإلكتروني خلال أقل من شهر، وقد تتأخر قليلاً، ولكن في حال تطبيقها رسمياً فمن المؤكد أن العديد من الحسابات ستكف عن تزوير الحقائق.

 

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