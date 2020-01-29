إليك 3 أعشاب تخلصك من آلام الجسد دون الحاجة للمسكنات

تواصل – وكالات:

الكثيرون يشعرون بالألم في أماكن مختلفة من الجسم، ويمكن للشخص تجنب تناول الأدوية المسكنة وتناول المسكنات الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص شعورك بالألم، وذلك وفقا لموقع “healthline“.

وبحسب تقرير نشره الموقع فإنه إذا كنت تعاني من ألم في الأسنان أو ألم في الظهر أو أي نوع آخر من الألم، وعند تناولك لمسكنات فأنت بهذه الطريقة تساهم بشكل كبير في تعرضك جسمك للعديد من المضاعفات الخاصة بتناول هذه الأدوية، وأيضا تتعرض للآثار الجانبية لتناول مثل هذه الأدوية.

وأشار التقرير أن هناك العديد من الأعشاب والتوابل التي تساهم بشكل كبير في المساعدة بتسكين الألم الذي يشعر به الجسم بشكل كبير، ومنها:

-أعشاب حديقة الصفصاف..

هي شجرة تتواجد في العديد من المناطق، ويسعي الكثيرون إلى تناول هذه العشبة للتخلص وتخفيف الألم والتعرض للالتهابات التي يتعرض لها الجسم، كالشعور بالصداع الشديد وألم أسفل الظهر، وأيضا هي مفيدة للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام، كما أنه يساهم بشكل كبير في حماية الجسم من مثل هذه الأمور.

ويمكنك تناول هذه العشبة عن طحنها وجعلها مثل الشاي، ويتم تحليتها بالعسل الأبيض.

-الكركم..

الكركم من الأعشاب الغنية باللون الأصفر، وأيضا يتمتع بنكهته المميزة، فالكركم من الأعشاب الغنية بمركب الكركمين الذي يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في حماية الجسم من الأمراض، وتقوي المناعي، وأيضا يساهم الكركم في علاج عسر الهضم، وقرحة المعدة، والصدفية، ويعمل علي تسكين الألم بشكل كبير، ولذا يمكنك وضع ملعقة صغيرة منه علي كوب من الحليب.

-القرنفل..

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن استخدام القرنفل يساهم في علاج العديد من الحالات التي تعاني من الغثيان ونزلات البرد الشديدة، وأيضا يساهم بشكل كبير في التخلص من ألم الأسنان والتهاب المفاصل، ولذا فهو مسكن طبيعي شديد.