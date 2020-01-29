تحذير.. مكافح الفيروسات الشهير «أفاست» يبيع بيانات مستخدميه لـ«جوجل»

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كشف تحقيق مشترك أجرته Motherboard و PCMag ، أن شركة Avast صاحبة برنامج وتطبيق مكافحة الفيروسات على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية ” الأندرويد” قامت ببيع بيانات مستخدميها، لشركات كبرى حول العالم، إذ تعتمد Avast ، التي تدعى أن لديها أكثر من 435 مليون مستخدم، على شركة تابعة تسمى Jumpshot لبيع بيانات المستخدمين لمجموعة واسعة من الشركات، بما في ذلك جوجل ومايكروسوفت.

ووفقاً لموقع “ديلي ميل” البريطاني، كشفت المستندات وبيانات المستخدم المسربة التي تم الحصول عليها في التحقيق أن المعلومات التي جمعتها Avast عن عشرات الملايين من مستخدميها تتضمن تفاصيل يعتبرها معظمهم حساسة، مثل سجل استعراض الويب، بالإضافة إلى سجل البحث وتاريخ المواقع ومقاطع الفيديو التي شاهدها المستخدم على يوتيوب.

وقال جونس أكار، الذي يدرس تتبع الإنترنت على نطاق واسع في مجموعة أبحاث أمن الحاسوب والتشفير الصناعي في قسم الهندسة الكهربائية في جامعة لوفين: “معظم التهديدات التي تطرحها إزالة الهوية تأتى من القدرة على دمج المعلومات مع البيانات الأخرى، فمع وجود بيانات الطابع الزمني وغيرها من النقاط، يمكن إعادة بناء الهويات”.

وتحدد Avast أسعارها بناءً على خصوصية تلك البيانات، إذ تبيع المزيد من المعلومات الدقيقة بملايين الدولارات، فعلى سبيل المثال، اشترت شركة إعلامية مقرها نيويورك تدعى Ominicom بيانات بنحو 4.5 مليون دولار.