الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أمريكا تُشدد على مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي

أمريكا تُشدد على مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي
0

تواصل – وكالات:

شدد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، الثلاثاء، على أهمية تفعيل دور خفر السواحل اليمنية في مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الانقلابية.

وأكد الجنرال ماكينزي، خلال التقائه بالرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، دعم بلاده للشرعية اليمنية لمواجهة دعم إيران للميليشيات الحوثية وأذرعها الإرهابية في المنطقة، لافتًا إلى ضرورة تعزيز التعاون والعمل معًا في خط مشترك لمواجهة تلك التحديات والقضاء عليها.

وتطرّق اللقاء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى التدخلات الإيرانية، ودعمها للميليشيا الحوثية بالأسلحة النوعية، والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، والزوارق السريعة المفخخة، والمسيّرة عن بُعْد، إضافة للأنشطة الإرهابية التي تمارسها الميليشيات الحوثية، وما تمثِّله من تهديدات لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، واستخدام تلك الأسلحة لتهديد خطوط الملاحة الدولية.

ولفت الرئيس اليمني إلى التعاون الاستراتيجي بين بلاده وواشنطن في إطار مكافحة الإرهاب والتوسع الإيراني وأدواتها في المنطقة، مشيرًا إلى أن تصعيد ميليشيات الحوثي بتوجيهات إيرانية كردة فعل لمقتل قاسم سليماني باستهدافها مسجدًا في مأرب خلف نحو 115 قتيلًا من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية.

وأضاف «من مصلحة الجميع وقف المد الإيراني في المنطقة باعتباره يشكل تهديدًا للمنطقة والعالم، وهذا ما حذرنا منه مرارًا وتكرارًا من خلال سعي إيران للسيطرة والتحكم بالملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب».

مواد ذات صلة

مصرع قيادي حوثي و8 من مرافقيه بنيران الجيش اليمني في تعز

مصرع قيادي حوثي و8 من مرافقيه بنيران الجيش اليمني في تعز

«ترامب» يعلن تفاصيل «صفقة القرن».. مظاهرات بفلسطين واجتماع طارئ بالجامعة العربية

«ترامب» يعلن تفاصيل «صفقة القرن».. مظاهرات بفلسطين واجتماع طارئ بالجامعة العربية

«التحالف»: انطلاق جسر الإخلاء الجوي «طائرات الرحمة» من اليمن

«التحالف»: انطلاق جسر الإخلاء الجوي «طائرات الرحمة» من اليمن

اليمن.. مصرع قائد القطاع الغربي لمليشيا الحوثي في مواجهات بتعز

اليمن.. مصرع قائد القطاع الغربي لمليشيا الحوثي في مواجهات بتعز

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>