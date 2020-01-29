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طفل مصاب بـ«التوحد» ويحفظ القرآن كاملاً بـ4 لغات (فيديو)

طفل مصاب بـ«التوحد» ويحفظ القرآن كاملاً بـ4 لغات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

لفت الطفل زياد ناصر جمال الدين البالغ من العمر 10 سنوات من دولة البحرين، والذي يعاني من التوحد، أنظار لجنة التحكيم في مسابقة جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة التي تستضيفها جازان في دورتها الـ 24، والذي تمكن بفضل الله من حفظ القرآن الكريم كاملاً بـ4 لغات وهي العربية والإنجليزية والأوردية والفرنسية.

ويرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء غد الخميس، الحفل الختامي وتسليم جوائز الدورة الـ24 من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة، وذلك بقاعة الاحتفالات بمركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان، بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.

 

 

 

 

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