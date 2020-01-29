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«الصحة»: لم نُسجل أي حالات إصابة بـ«كورونا الجديد» في الحجر الصحي

«الصحة»: لم نُسجل أي حالات إصابة بـ«كورونا الجديد» في الحجر الصحي
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن.

ووفقاً لـ”الرياض”، أوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة أن إجراءات متابعة وفحص القادمين من الصين عبر رحلات مباشرة أو غير مباشرة تشمل معاينتهم في مراكز المراقبة الصحية قبل الجوازات، حيث يتم قياس درجة حرارتهم ومن لديه أعراض تستكمل معه الإجراءات الوقائية والتشخيصية.

وأضافت “الصحة” أن من لا تظهر لديه أعراض تؤخذ معلومات سكنه ووسائل الاتصال الخاصة به، وتتم متابعته لمدة 14 يوماً، مشيرة إلى أن العزل الصحي يطبق على الحالات المشتبهة وتؤخذ منها عينة تفحص في المختبر الوطني وتظهر النتيجة خلال 24 ساعة يمكن بعدها رفع العزل.

وحول التعامل مع الطلاب وغيرهم من الذين عادوا من الصين ممن كانوا يدرسون في منطقة ووهان وهل يتم وضعهم في الحجر الصحي، أوضحت الصحة أن العزل الصحي يطبق على الحالات المشتبهة فقط بحيث تؤخذ منها عينة ويتم فحصها في المختبر الوطني، وتظهر النتيجة خلال 24 ساعة يمكن بعدها رفع العزل، مؤكدة عدم وجود أي حالة في الحجر الصحي حالياً.

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