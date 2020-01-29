جدة.. توجه لإنشاء مستشفى جديد لعلاج الإدمان بسعة 500 سرير

تواصل – جدة:

قال المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة، استشاري الطب النفسي الدكتور نواف الحارثي: إن هناك توجهاً لافتتاح مستشفى أمل جديد تصل طاقته إلى 500 سرير لعلاج الإدمان وهو من أولويات وزارة الصحة، ويتوقع أن تقوم خلال الفترة القادمة بالبدء في تحديد موقع المشروع الجديد والإعلان عن تفاصيل مراحل تنفيذه.

جاء ذلك خلال لقاء الحارثي أمس بعدد من الصحفيين ووسائل الإعلام، حيث ذكر أن عدد المراجعين للصحة النفسية بجدة قرابة 5 آلاف مريض شهريا فيما يصل عدد مراجعي مستشفى الأمل قرابة 3 آلاف مراجع شهريًا بمعدل يصل إلى قرابة 100000 مراجع خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه النسبة الإجمالية للمراجعين تمثل 5% فقط من المرضى الحقيقيين بحيث يتبقى نحو 95% لم يراجعوا للمستشفى بسبب مبررات مختلفة من بينها الخوف من نظرة المجتمع الخاطئة تجاه المصابين بالأمراض النفسية. حسب “المدينة”.

وأوضح أن الدولة أنشأت لجنة حولت فيما بعد إلى مركز (المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية) ويعمل على كسر الحاجز وتقديم العلاج للمصابين باعتلالات نفسية وتعريفهم أن هناك استطاعة أخذ الاستشارة النفسية عن طريق الهاتف في أي وقت دون معرفة الهوية، ويتعامل مع المتصل استشاريون متخصصون مجاناً ولا بد من الإعلام وتسليط الضوء على هذه العملية.