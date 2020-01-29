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بعد استغاثة والدتها.. «الشؤون الاجتماعية» في عسير تتدخل لإنقاذ حياة طفلة تعاني من مرض خطير

بعد استغاثة والدتها.. «الشؤون الاجتماعية» في عسير تتدخل لإنقاذ حياة طفلة تعاني من مرض خطير
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تواصل- فريق التحرير:

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات لطفلة تُدعى عائشة الريشي تبلغ من العمر 6 سنوات تعاني من مرض عين السمكة والجفاف الشديد والحكة، وتطالب أسرتها بعلاجها، فيما تفاعلت لجنة الشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير مع القضية.

ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت والدة الطفلة التي تسكن بمحافظة القحمة بمنطقة عسير، أن طفلتها أصيبت بالمرض بعد ولادتها بـ10 أيام وظلت تعاني منه حتى وصل عمرها 6 سنوات، مبينة أنها بدأت العلاج في مستشفيات القطاع الخاص والعام.

وأضافت أن ظروفها المادية لا تفي بالغرض لعلاج طفلتها التي ما زالت تحت رعايتها بعد انفصالها عن والدها وتخشى أن تتدهور حالتها خاصة مع كِبر سنها، مطالبة بمعالجتها في أحد المستشفيات المتقدمة داخل أو خارج المملكة.

وقال المدير العام لفرع وزارة التنمية الاجتماعية بمنطقة عسير حسين المري، إنه تمت زيارة الطفلة بمنزلها وسلّم خطاباً لأسرتها لمراجعة المستشفى وتزويدها بالتقارير الطبية اللازمة، مبيناً أن العلاج يتبع لوزارة الصحة.

 

 

 

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