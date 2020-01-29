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بعد اكتشاف 7 حالات مصابة بـ«كورونا».. تنبيه مهم من سفارة المملكة في ماليزيا للمواطنين

بعد اكتشاف 7 حالات مصابة بـ«كورونا».. تنبيه مهم من سفارة المملكة في ماليزيا للمواطنين
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في ماليزيا تنبيهاً للمواطنين المقيمين والزائرين بعد إعلان السلطات الصحية الماليزية اكتشاف 7 حالات بفيروس “كورونا” الجديد، ودعتهم لاتخاذ الحيطة والحذر.

وأشارت السفارة إلى أن السلطات الصحية المختصة في ماليزيا أعلنت رصد 7 حالات إصابة بالفيروس في بعض الولايات حتى صباح اليوم (الأربعاء).

ودعت المواطنين الموجودين إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع الارشادات الصحية، ومتابعة الحالة الصحية في ماليزيا من خلال البيانات الرسمية الصادرة من السلطات المختصة.

 

 

 

 

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