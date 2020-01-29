الإمارات.. تسجيل أول إصابة بـ«كورونا الجديد» لعائلة قادمة من الصين

أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات اليوم (الأربعاء)، أنه تم تشخيص أول حالة إصابة بفيروس “كورونا الجديد” لأشخاص من عائلة واحدة، قادمين من مدينة ووهان الصينية، التي تفشى فيها المرض مؤخراً.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية، أن حالة المصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، وأنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام في الدولة لا يدعو للقلق.

وأكدت الوزارة أن مراكز التقصي الوبائي في الإمارات تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس، مؤكدة أن النظام الصحي يعمل بكفاءة عالية وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.