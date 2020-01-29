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«كورونا الصين».. الأعراض والاحترازات الواجب اتخاذها ببساطة (فيديو)

«كورونا الصين».. الأعراض والاحترازات الواجب اتخاذها ببساطة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد دكتور نزار باهبري، استشاري أمراض الباطنية والمعدية، أن فيروس كورونا الجديد لا ينتقل من خلال شراء السلع من الصين، أو من خلال المواقع الإلكترونية المعروفة.

وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر” أن فيروس كورونا الجديد ببساطة عبارة عن فيروس من الفيروسات التنفسية، وينتقل بطريقتين بالسعال أو بالسلام على شخص مصاب في حالة قيامه بالعطس في يده والسلام على  الآخرين.

وقال إذا تعاملت مع شخص قادم من الصين وشعرت بضيق في التنفس فعليك القلق في هذه الحالة، وعليك التعاون مع الجهات المسؤولة في وزارة الصحة.

 

 

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