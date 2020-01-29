الرئاسة الفلسطينية رداً على ترامب: «صفقة المؤامرة إلى مزابل التاريخ»

تواصل – وكالات:

عقدت القیادة الفلسطینیة، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للرد على إعلان الرئیس الأمريكي دونالد ترامب ما سماه بخطة السلام الجديدة.

وقال الرئیس الفلسطیني محمود عباس “أبو مازن”، خلال الاجتماع، إن القدس لیست للبیع، وكل حقوق الفلسطینیین غیر قابلة للمساومة، مضيفا أن الشعب الفلسطیني سیضع “صفقة المؤامرة” في مزابل التاريخ.

وشدد أبو مازن، في تصريحات نشرتھا وكالة الأنباء الفلسطینیة، أن استراتیجیة دولة فلسطین ھي الاستمرار في الكفاح لإنھاء الاحتلال الإسرائیلي وتجسید استقلالیة الدولة وعاصمتھا القدس الشرقیة.

وأضاف: “على العالم أن يفھم أن شعبنا يستحق الحیاة، ومخططات تصفیة القضیة الفلسطینیة مصیرھا الفشل والزوال”.