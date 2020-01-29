سفارة المملكة في هونج كونج تغلق مكاتبها حتى نهاير يناير

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أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في هونج كونج أنه سيتم غلق مكاتبها حتى نهاية الجمعة 31 يناير الحالي.

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “نود تنبيه المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في هونج كونج ومكاو بأن مكاتبها سوف تكون مغلقة إلى نهاية يوم الجمعه 31 يناير”.

وأضافت “سنعاود العمل يوم الأثنين 3 فبراير ، ونتشرف بخدمتكم على مدار الساعة بالإتصال على جوال الطوارئ رقم (0085296664741) حفظ الله الجميع من كل مكروه”.

يذكر أن الصين شهدت مؤخرًا ارتفاع عدد المصابين بفيروس كرونا الجديد، وفرضت السلطات عدد من الإجراءات الوقائية للسيطرة على الفيروس.