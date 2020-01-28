شرطة الرياض تطيح بـ «عصابة وافدين» امتهنوا سرقة المحال التجارية

تواصل – واس:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على ثلاثة وافدين ارتكبوا عدداً من جرائم سرقة المحلات التجارية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة وافدين “سوري وفلسطيني ويمني” تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأضاف متحدث شرطة الرياض أن ذلك جاء بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت بسرقة المبالغ المالية من المحلات التجارية في أحياء وسط وشرق العاصمة الرياض والاعتداء على العاملين بها، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.