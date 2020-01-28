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أكبر كتاب في العالم يدخل «جينيس».. يحتاج 6 أشخاص لقلب صفحاته (فيديو)

أكبر كتاب في العالم يدخل «جينيس».. يحتاج 6 أشخاص لقلب صفحاته (فيديو)
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تواصل – وكالات:

تعتبر قرية سينبيتري الصغيرة التي تقع شمال المجر والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 نسمة، موطن أكبر كتاب مصنوع بطريقة يدوية تقليدية.

الكتاب الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية يعدّ الأكبر في العالم، وقد تمّ تصميمه بالطريقة التي تستخدم في صنع المجلدات من خلال تقنية ربط الكتب التقليدية.

ويضم الكتاب 346 صفحة ويبلغ وزنه 1420 كيلوغراماً ويحتاج الكتاب ستة أشخاص لقلب صفحاته ويضم مواضيع حول النباتات والحيوانات والكهوف والهندسة المعمارية في المنطقة.

ويعدّ الكتاب فريداً من نوعه، ليس بسبب حجمه فحسب، وإنما بسبب التقنيات التي استخدمت في تصميمه، فهو يحمل رموزاً قديمة إضافة إلى مواد من خشب السويد وجلود 13 بقرة من الأرجنتين استخدمت في صنعه.

كما تمّ تثبيت الصفحات بمسامير خاصة حيث تُقلب الصفحات بجهاز خاص للانتقال من صفحة إلى صفحة أخرى، بحسب موقع “يورو نيوز”.

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