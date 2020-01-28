الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أمير جازان يوجه بتشديد الرقابة على العمالة القادمة من الصين

أمير جازان يوجه بتشديد الرقابة على العمالة القادمة من الصين
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على ضرورة تنفيذ عمليات الفحص والفرز المستمر، ومتابعة كافة الحالات القادمة التي يشتبه في إصابتها بـ”كورونا”.

وشدد أمير جازان، كذلك على ضرورة متابعة ومراقبة مناطق التجمعات والعمالة الوافدة التي تعمل في مدينة جازان للصناعات التحويلية، وتشديد الرقابة الصحية بالمطار وجميع المنافذ البرية والبحرية التابعة للمنطقة، وإجراء رصد مستمر على مدار الساعة للجاليات الوافدة بالمنطقة، خاصة العمالة القادمة من الصين.

وكان الأمير محمد بن ناصر قد ترأس يوم الأحد الماضي الاجتماع التتنسيقي لتفعيل نظام المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالله والمنافذ المختلفة، بحضور ومشاركة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن الحربي، ووكيل إمارة المنطقة عبدالله المديميغ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد الخليوي.

مواد ذات صلة

إنفوجرافيك.. «الصحة» توضح طرق الوقاية من فيروس «كورونا» الجديد

إنفوجرافيك.. «الصحة» توضح طرق الوقاية من فيروس «كورونا» الجديد

انفوجرافيك.. نصائح توعوية للمسافرين إلى مناطق «كورونا» الجديد

انفوجرافيك.. نصائح توعوية للمسافرين إلى مناطق «كورونا» الجديد

«الصحة» تكشف عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا الجديد» (فيديو)

«الصحة» تكشف عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا الجديد» (فيديو)

مسؤول بـ«الصحة» يوضح الإجراءات الاحترازية لمنع وصول «كورونا» إلى المملكة (فيديو)

مسؤول بـ«الصحة» يوضح الإجراءات الاحترازية لمنع وصول «كورونا» إلى المملكة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>