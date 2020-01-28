أمير جازان يوجه بتشديد الرقابة على العمالة القادمة من الصين

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أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على ضرورة تنفيذ عمليات الفحص والفرز المستمر، ومتابعة كافة الحالات القادمة التي يشتبه في إصابتها بـ”كورونا”.

وشدد أمير جازان، كذلك على ضرورة متابعة ومراقبة مناطق التجمعات والعمالة الوافدة التي تعمل في مدينة جازان للصناعات التحويلية، وتشديد الرقابة الصحية بالمطار وجميع المنافذ البرية والبحرية التابعة للمنطقة، وإجراء رصد مستمر على مدار الساعة للجاليات الوافدة بالمنطقة، خاصة العمالة القادمة من الصين.

وكان الأمير محمد بن ناصر قد ترأس يوم الأحد الماضي الاجتماع التتنسيقي لتفعيل نظام المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالله والمنافذ المختلفة، بحضور ومشاركة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن الحربي، ووكيل إمارة المنطقة عبدالله المديميغ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد الخليوي.