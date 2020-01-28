بالصور.. تواصل فعاليات تمرين «مرجان 16» بين القوات البحرية السعودية والمصرية

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الدفاع استمرار فعاليات مناورات التمرين البحري الثنائي المشترك “مرجان16” بين القوات البحرية الملكية والقوات البحرية المصرية، في البحر الأحمر.

وأوضح قائد تمرين “مرجان16″، العميد الركن محمد بن رشود القرني، أن سفن جلالة الملك ستبحر اليوم في عرض البحر الأحمر، للمشاركة في التدريبات المشتركة مع الأسطول الجنوبي لجمهورية مصر العربية، مبيناً أن التمرين يهدف لتعزيز الإجراءات الأمنية للدولتين من خلال العمل المشترك، ضد أي تهديدات أمنية حالية ومستقبلية.

فيما قال قائد سفينة جلالة الملك “الرياض”، العقيد البحري الركن رشيد بن راشد الحربي، إن تمرين “مرجان16” المشترك بين القوات البحرية الملكية والقوات البحرية المصرية، يتضمن تدريبات زوارق وتدريبات دفاعية، وتدريبات دفاع جوي.

كما يتضمن التمرين تدريبات معارك تصادمية، وتدريبات التزود بالوقود في عرض البحر، وتدريبات حرب إلكترونية، وتدريبات اعتراض سفن مشتبه بها، وتدريبات حماية سفن تحمل بضائع هامة.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت عن انطلاق فعاليات التمري الثنائي المشترك “مرجان16” بين القوات البحرية الملكية السعودية والأسطول الجنوبي المصري، مبينة أن المناورات ستستمر حتى الخامس من شهر جمادى الثاني.