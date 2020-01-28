الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الشورى» يوافق على مشروع نظام البيئة ويطالب بتأسيس مركز للبيانات والرصد المائي

«الشورى» يوافق على مشروع نظام البيئة ويطالب بتأسيس مركز للبيانات والرصد المائي
مجلس الشورى
0

تواصل- واس:

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام البيئة.

وأوضح معالي مسـاعد رئــيس مجلس الشــورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعاني – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة , قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، إذ يتكون مشروع النظام من تسع وأربعين مادة، ويهدف إلى حماية البيئة واستدامتها , والالتزام بالمبادئ البيئية , وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.

وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعاني أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي ، 1439 / 1440هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الوزارة.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بدراسة تأسيس مركز وطني للبيانات والرصد المائي , والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الزراعية ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر .

ودعت اللجنة الوزارة إلى إصدار خارطة مائية (أطلس للمياه) للمملكة في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها , ودراسة أسباب عدم نمو قطاع إنتاج الدجاج اللاحم ووصوله إلى مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بوضع برنامج زمني يضمن سرعة تحول قطاع تربية الماشية من التغذية المعتمدة على الشعير بمفرده إلى التغذية بالأعلاف المركزة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 9 /3/ 1429هـ .

وأهابت اللجنة بالوزارة بتبني مبادرة إعادة تشجير أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي ، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بالاهتمام بتدريب كوادرها بما يسهم في تعزيز أدائها.

بدوره أشار أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على إيجاد بديل مائي استراتيجي لتغذية مدن المملكة.

من جهته، دعا أحد أعضاء المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الاهتمام بشجر الآراك نظراً لجدواه الاقتصادية واستدامته البيئية , فيما دعا آخر إلى أن تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذ مشروعات استراتيجية للاستفادة من مياه الأمطار والسيول في مختلف مناطق المملكة.

واقترح أحد الأعضاء على وزارة البيئة والمياه والزراعة العمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأعلاف المركزة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بما يتوافق مع التزامات المملكة تجاه المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الميثاق , تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة , ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية لدراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات , ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال قطاع الثروة المعدنية , الموقعات في مدينة إسلام أباد بتاريخ 12 /6/ 1440هـ , الموافق 17 /2/ 2019 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعات مذكرات التفاهم, تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن الإنشاء المتبادل للممثليات التجارية , الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 14/2/1441هـ , الموافق 13/10/2019 م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع الاتفاقية.

ووافق المجلس خلال الجلسة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة , الموقعة في جمهورية سنغافورة بتاريخ 7 أغسطس 2019 م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الاتفاقية.

 

 

مواد ذات صلة

«الشورى» يوافق على تعديل عدد من مواد نظام الإجراءات الجزائية

«الشورى» يوافق على تعديل عدد من مواد نظام الإجراءات الجزائية

«الشورى» يقترح على شركات الطيران تقديم مِنَح لكبار السن وذوي الإعاقة

«الشورى» يقترح على شركات الطيران تقديم مِنَح لكبار السن وذوي الإعاقة

«الشورى» يناقش استحداث مسار إلكتروني لحركة نقل المعلمين

«الشورى» يناقش استحداث مسار إلكتروني لحركة نقل المعلمين

«الشورى» يطالب بدراسة أسباب عزوف المواطنين عن استلام منتجات الإسكان

«الشورى» يطالب بدراسة أسباب عزوف المواطنين عن استلام منتجات الإسكان

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة