«الشورى» يوافق على مشروع نظام البيئة ويطالب بتأسيس مركز للبيانات والرصد المائي

تواصل- واس:

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام البيئة.

وأوضح معالي مسـاعد رئــيس مجلس الشــورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعاني – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة , قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، إذ يتكون مشروع النظام من تسع وأربعين مادة، ويهدف إلى حماية البيئة واستدامتها , والالتزام بالمبادئ البيئية , وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.

وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعاني أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي ، 1439 / 1440هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الوزارة.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بدراسة تأسيس مركز وطني للبيانات والرصد المائي , والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الزراعية ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر .

ودعت اللجنة الوزارة إلى إصدار خارطة مائية (أطلس للمياه) للمملكة في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها , ودراسة أسباب عدم نمو قطاع إنتاج الدجاج اللاحم ووصوله إلى مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بوضع برنامج زمني يضمن سرعة تحول قطاع تربية الماشية من التغذية المعتمدة على الشعير بمفرده إلى التغذية بالأعلاف المركزة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 9 /3/ 1429هـ .

وأهابت اللجنة بالوزارة بتبني مبادرة إعادة تشجير أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي ، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بالاهتمام بتدريب كوادرها بما يسهم في تعزيز أدائها.

بدوره أشار أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على إيجاد بديل مائي استراتيجي لتغذية مدن المملكة.

من جهته، دعا أحد أعضاء المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الاهتمام بشجر الآراك نظراً لجدواه الاقتصادية واستدامته البيئية , فيما دعا آخر إلى أن تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذ مشروعات استراتيجية للاستفادة من مياه الأمطار والسيول في مختلف مناطق المملكة.

واقترح أحد الأعضاء على وزارة البيئة والمياه والزراعة العمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأعلاف المركزة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بما يتوافق مع التزامات المملكة تجاه المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الميثاق , تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة , ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية لدراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات , ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال قطاع الثروة المعدنية , الموقعات في مدينة إسلام أباد بتاريخ 12 /6/ 1440هـ , الموافق 17 /2/ 2019 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعات مذكرات التفاهم, تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن الإنشاء المتبادل للممثليات التجارية , الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 14/2/1441هـ , الموافق 13/10/2019 م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع الاتفاقية.

ووافق المجلس خلال الجلسة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة , الموقعة في جمهورية سنغافورة بتاريخ 7 أغسطس 2019 م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الاتفاقية.